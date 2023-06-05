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Beyaz Gazete
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Kırgızistan'da darbe girişimi!

Kırgızistan’da darbe planlayan bir gruba yönelik ülke genelinde operasyonlar başladı. İlk gelen bilgilere göre 110 asker ve bürokrat gözaltına alındı.

Kırgızistan'da darbe girişimi!
Ekleme: 5.06.2023 - 13:09 Güncelleme: 5.06.2023 - 13:57 / Editör: Ozge Selin
Kırgızistan'da darbe girişimi!
Kırgızistan'da hükümete yönelik darbe planlayan bir gruba yönelik ülke genelinde operasyonlar başlatıldı. Ülke basınında yer alan son dakika bilgilerine göre, Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, ülkede darbe teşebbüsünde bulundukları tespit edilen şahıslara bugün eş zamanlı operasyonlar başlattı.

Kırgızistan'da darbe girişimi!

Kırgızistan basını, operasyonun görüntülerini paylaşırken ülkede bir grubun Caparov iktidarını devirmek üzere hazırlık yaptığı servis edildi. Kırgızistan güvenlik güçlerinin gözaltına aldığı şahıslar hakkında henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.

Kırgızistan'da darbe girişimi!

2021'DE DE DARBE GİRİŞİMİ YAŞANMIŞTI

Kırgızistan, sık sık darbe girişimi ve halk hareketlerine sahne oluyor. 2021 yılında, darbe planladığı şüphesiyle Kırgızistan Milletvekili Baktıbek Cetigenov gözaltına alınmıştı. Ayrıca o dönemde Cetigenov ve El Intımagı Derneği Başkanı Askat Temraliyev'in başkent Bişkek'te protestolar için gizli anlaşma yaptığı bildirilmişti. Cetigenov'un söz konusu protestolar ile iktidarı ele geçirmeyi planlandığı ortaya çıkarılmış ve daha sonra gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

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