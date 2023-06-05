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İbrahim Kalın MİT'in yeni Başkanı oldu

İletişim Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığına İbrahim Kalın'ın atandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na Sayın İbrahim Kalın’ı atamıştır." denildi. MİT'in yeni Başkanı Kalın, atama sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güzel ülkem için durmak yok, yola devam…" ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın MİT'in yeni Başkanı oldu
Ekleme: 5.06.2023 - 21:55 Güncelleme: 5.06.2023 - 22:06 / Editör: Ozge Selin
İbrahim Kalın MİT'in yeni Başkanı oldu
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na İbrahim Kalın atandı. Başkanlıktan yapılan açıklamada, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır.' ifadeleri yer aldı.

İbrahim Kalın MİT'in yeni Başkanı oldu

MİT Başkanı'ndan ilk paylaşım

MİT'in yeni Başkanı Kalın, atama sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Güzel ülkem için durmak yok, yola devam…' ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın MİT'in yeni Başkanı oldu

MİT Başkanı İbrahim Kalın kimdir?

İbrahim Kalın, Erzurum İspirli bir ailenin çocuğu olarak 1971 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih bölümünde 1992 yılında lisans eğitimini tamamladı.

Yüksek lisans tahsilini İslâm düşüncesi ve felsefe alanında Malezya'da tamamladı. George Washington Üniversitesi'nde beşerî bilimler ve mukayeseli felsefe alanında Molla Sadra'nin Bilgi Teorisi ve Anti-Subjektivist bir Epistemolojinin İmkânı başlıklı teziyle 2002 yılında doktor oldu. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde akademik araştırmalar yaptı.

College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine dersler verdi. Toshihiko Izutsu'nın İslam'da Varlık Düşüncesi ve Şazelîyye tarikatının Darkavîyye kolunun kurucusu Mulay el-Arabi ed-Darkavî'nin Bir Mürşidin Mektupları adlı kitabı ile Halil İnalcık'ın 'İstanbul: Bir İslâm Şehri' adlı makalesini Türkçeye çevirdi.

2005-2009 yılları arasında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın kurucu başkanlığını yaptı.2007 yılında İslam ve Batı başlıklı kitabı yayımlandı. Bu çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği'nin Fikir Ödülü'nü kazandı. Macmillan Encyclopedia of Philosophy, Encyclopedia of Religion ve Oxford Dictionary of Islam gibi ansiklopedilere katkılarda bulundu.

2014 yılında Akıl ve Erdem, 2015 yılında Varlık ve İdrak, 2016 yılında ise Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş başlıklı kitapları yayımlandı.

2011 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevellî heyeti üyeliğine atandı. 2019 yılından itibaren İbn Haldun Üniversitesi'nde İslam felsefesi alanında lisansüstü öğrencilerine dersler vermektedir. Kalın, 29 Mayıs 2020 yılında profesör unvanını almıştır.

2009'da dış politikadan sorumlu başbakan başdanışmanlığı görevine getirildi. Ocak 2010'da kurulan Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü'nün ilk koordinatörü oldu.

2012 yılında başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevini üstlendi. Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte cumhurbaşkanlığı genel sekreter yardımcılığı görevine getirildi.

2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından büyükelçi sıfatı verilerek cumhurbaşkanlığı sözcüsü tayin edildi. 2018 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu başkan vekilliği ve cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı görevlerini de yürüttü, 5 Haziran 2023 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na atandı.

Kalın, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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