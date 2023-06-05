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Emine Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle mesaj yayınladı.

Ekleme: 5.06.2023 - 12:24 Güncelleme: 5.06.2023 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü mesajı
Emine Erdoğan 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle mesaj yayınladı. Sıfır Atık vurgusu yapan Emine Erdoğan'ın Çevre Günü mesajı:

Su, toprak, hava ve tüm canlıların insanlığa anlatmak istediği tek bir şey var: Doğayı tüketme, yok etme, yaşat!

Her şeyden önce yaşamak için, yaşatmaya muhtacız. Şifa kaynağımız tabiatla dengeli, ölçülü ve ahenk içindeki bir ilişkiyi yeniden tesis etmeliyiz.

SIFIR ATIK VURGUSU

Durduğumuz noktada, Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi hareketleriyle başlayan dönüşümü yaygınlaştırarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma imkânına halen sahibiz.

Yeter ki, hiçbir ülkeyi, hiçbir insanı teğet geçmeyecek iklim değişikliğini tersine çevirebilecek son kuşak olmanın bilinciyle hareket edelim.

Yürekten inanıyorum ki, tabiat sevgisiyle değişen her yaşam, çözümün hayati bir parçası olacak. Bu vesileyle, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü ve bu sene ikincisini kutladığımız Çevre Haftası'nı tebrik ediyorum.
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