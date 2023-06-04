MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, dün Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki iki PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Mehmetçik, teröristlere göz açtırmadı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Terörist neredeyse hedef orası. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi' ifadesi kullanıldı.