Bakanlıklarda devir-teslim töreni

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank koltuğunu yeni bakan Mehmet Fatih Kacır'a bıraktı. Bakanlıkta tören düzenlendi.Devir töreninde konuşan Mustafa Varank şu ifadeleri kullandı:Bir büyük başarı elde ederek tekrar cumhurbaşkanı seçildi. Yemin ederek görevi teslim aldı. Türkiye Yüzyılı'nın kabinesini de dün akşam paylaştı. Bizlere görev vermiş olması ve bu görevi sürdürmemize müsaade etmiş olması için müteşekkiriz. Beraberce Türkiye'ye hizmet etmeye çalıştık. 5 yıl boyunca layıkıyla yerine getirmek için çalıştık. Bu görev ve sorumlulukları bu millete hizmet etme sevdası ile yerine getirince netice alıyorsunuz. Bu görevin sonuna gelmiş olduk. Bu bir takım çalışması. Türkiye'nin otomobilinden imece uydusuna kadar farklı ilklerin olduğu dönemi yaşadık.Türkiye Yüzyılı kabinesinde bizleri sanayi ve Teknoloji bakanı olarak tevdi etmesi nedeni ile sayın cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bizlere her zaman ağabeylik yaptığı için sayın bakanımıza teşekkür ediyorum. Sayın bakanım siz 5 yıl boyunca emek ve gayretle sayın cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olarak bunları elde ettiniz. Bizlere örnek bir bakanlık dönemi geçirdiniz. Sizinle yol arkadaşı olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum Türkiye'nin otomobili sizin döneminizde gerçekleşti. Gökbey bu dönemde gerçekleşti. Organize sanayi bölgelerimizin sayılarını bu dönemde artırdık. TEKNOFEST'leri bu dönemde gerçekleştirdik. Çıta çok yüksek bunun bilincindeyiz."AK Parti'nin kuruluşundan bu yana teşkilatta altif çalışmış biri olarak bizler her zaman milletimize hizmet etmeyi, ülkemize eser hizmet kazandırmayı en temel vazifemiz olarak görmeyi sürdüreceğiz. Bu anlayışla sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğnde 3 dönem milletvekilliği, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi birçok görevi ifa etmek için gayret gösterdim.Sayın Bakanımızın yeni dönemde başarılı olacağına inancım tamdır. Durmak yok yola devam ediyerek sizleri muhabbetle selamlıyorum, rabbim Kabine'yi sayın Cumhurbaşkanımızı, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi bir yükü tekrar üzerine alarak kutlu davada büyük gayret sarf edecek olan değerli Bakanıma güzel kararlar vermesi nasip olsun diye dua ediyorum."Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:"Değerli Bakanımızdan görevi devralma törenimize katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bayrak ve hizmet yarışında değerli emaneti şahsıma tevdi eden sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Küresel zorlukların devam ettiği, 14 milyon vatandaşımızı etkileyen deprem felaketinin yaşandığı dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı görevini büyük bir fedakarlıkla ifa eden sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum.Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı artırmaktır. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada, şeffaflık, sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi, fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır. Orda vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi her alanda öngörülebilirliğin artırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır.Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla Merkez Banka'mıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır.En büyük yardımcım Bakanlığımızın değerli kadroları olacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı güçlü insan kaynağı ve liyakatlı kadroları ile her zaman ön planda olmuştur. Attığımız her adım aldığımız her kararın ülkemize duyulan görevi ve istikrarı güçlendirmeye devam etmesi önem arz etmektedir.Bugün sayın Bakanımızdan devraldığımız bu bayrağı daha yukarı çıkarmak için geceli gündüzlü çalışacağız.Konuşmama son verirken, mayıs ayında yapılan seçimlerde yüksek katılım sağlayarak demokratik tercihini güçlü bir şekilde ifade eden, sayın Cumhurbaşkanımız ile Cumhur İttifakına güven tazeleyen aziz milletimize teşekkür ediyorum."Mehmet Özhaseki, düzenlenen törenle görevi Murat Kurum'dan devraldı.Ali Yerlikaya, düzenlenen törenle görevi Süleyman Soylu'dan devraldı.