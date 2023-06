Türkiye'nin Maldivleri: Salda Gölü'ne bayramda ziyaretçi akını

Her yıl on binlerce kişinin ziyaret ettiği Dünyaca ünlü Salda Gölü 9 günlük bayram tatilini fırsat bilenlerin uğrak yeri oldu. Bembeyaz kumsalları, turkuaz rengi sularıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Salda Gölü’ne gelen tatilciler Beyaz Adalar bölgesinde bol bol hatıra fotoğrafı çekip halk plajı bölgesinde göle girerek tatilin tadını çıkardılar. Daha çok günübirlik gruplardan oluşan tatilcilerin yanı sıra çadırlarını alıp gelen ve bungalov evlerde konaklayan tatilciler de burada vakit geçiriyor.Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda köyünde yaşayan Ömer Akalın Salda Gölü’ne her zaman ziyaret ettiğini ancak bu sene geçen seneye göre daha az ziyaretçinin geldiğini belirterek, "Salda Gölümüz meşhur olalı bir 5 yıl oldu sanırım. Ama gerçekten çok güzel bir yer, önceden de öyleydi. Tabi meşhur olunca insanlar biraz hor kullandılar ama olsun hala çok güzel. Türkiye’nin Maldivleri sayılabilir. Bu sene şöyle bir baktığımızda çok bir kalabalık görünmüyor ama geçen sene buralar komple doluydu" dedi.Salda Gölü’nü İzmit’ten günübirlik gelerek burayı ziyaret eden Emre Kutal, “Tatil amacıyla Muğla tarafına gitmiştik. Oradan dönerken buraya da uğrayıp bu güzelliği görmek istedik. Burası dünyanın en güzel yerlerinden birisi. Bizim içinde bir miras açıkçası. Bu güzelliği de korumamız gerekiyor. Biz de çocuklarımıza göstermek istedik ülkemizde böyle güzelliklerin var olduğunu. Ben açıkçası bu kadar temiz olmasına çok şaşırdım. Koruma altına da almışlar sanırım 2 sene önce, iyi de yapmışlar. Çünkü böyle yerleri maalesef bizim insanlarımız temiz tutamıyor, kaybediyoruz tek tek. Herkesin gelip burayı görmesini istiyoruz” açıklamasında bulundu.Bir başka ziyaretçi Betül Orak ise, "Saldamızı göremeye Denizli’den geldik. Burası çok güzel. Belirli bir alana kadar girilmesi de korunması açısından çok iyi olmuş. Çünkü kumsalın o beyazlığını bozmuyor gelenler, korunuyor bu şekilde. Çok beğendik çok memnun kaldık" sözlerini sarf etti.Silifke’den gelen Taylan ve Hülya Bilgen çifti de Salda Gölü’nü çok beğendiklerini bembeyaz kumlarına hayran kaldıkları dile getirdiler.Aslen Kazakistanlı olan ve 5 senedir Türkiye’de yaşayan Elena Serin de, Salda Gölü hakkında, “Buraya ilk defa geldik. Çok güzel görünüyor. Tanrı’ya teşekkür ederim burada yaşadığımız için ve burayı görmeyi bize nasip ettiği için. Herkesin bayramını kutlarım.” derken eşi Veli Serin’de burayı haberlerden gördüklerini ve gelip görmek istediklerini dile getirdi.Salda Gölü jandarma timleri, özel güvenlik görevlileri, ve kameralar ile 7/24 izlenerek ziyaretçilere güvenli bir ortam sağlıyor.