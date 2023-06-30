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Meteoroloji'den 9 ile 'sarı' 5 ile 'turuncu' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 ilde kuvvetli yağış beklendiğini açıklayarak, "turuncu" ve "sarı" kod uyarısı yaptı. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Ekleme: 30.06.2023 - 09:45 Güncelleme: 30.06.2023 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den 9 ile 'sarı' 5 ile 'turuncu' uyarı
Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesiminde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmiyor, genellikle batı ve kuzeybatı, Akdeniz'de güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İşte turuncu ve sarı kodla uyarılan o iller...

Ağrı

Sarı kodlu uyarı yapıldı.

Amasya

Sarı kodlu uyarı yapıldı.

Ardahan

Sarı kodlu uyarı yapıldı

Çorum

Sarı kodlu uyarı yapıldı.

Erzurum

Sarı kodlu uyarı yapıldı.

Kars

Sarı kodlu uyarı yapıldı

Samsun

Sarı kodlu uyarı yapıldı

Tokat

Sarı kodlu uyarı yapıldı

Iğdır

Sarı kodlu uyarı yapıldı

Artvin

Turuncu kodlu uyarı yapıldı

Giresun

Turuncu kodlu uyarı yapıldı

Ordu

Turuncu kodlu uyarı yapıldı

Rize

Turuncu kodlu uyarı yapıldı

Trabzon

Turuncu kodlu uyarı yapıldı
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