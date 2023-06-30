Meteoroloji'den 9 ile 'sarı' 5 ile 'turuncu' uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 ilde kuvvetli yağış beklendiğini açıklayarak, "turuncu" ve "sarı" kod uyarısı yaptı. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesiminde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmiyor, genellikle batı ve kuzeybatı, Akdeniz'de güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İşte turuncu ve sarı kodla uyarılan o iller...
Ağrı
Sarı kodlu uyarı yapıldı.
Amasya
Sarı kodlu uyarı yapıldı.
Ardahan
Sarı kodlu uyarı yapıldı
Çorum
Sarı kodlu uyarı yapıldı.
Erzurum
Sarı kodlu uyarı yapıldı.
Kars
Sarı kodlu uyarı yapıldı
Samsun
Sarı kodlu uyarı yapıldı
Tokat
Sarı kodlu uyarı yapıldı
Iğdır
Sarı kodlu uyarı yapıldı
Artvin
Turuncu kodlu uyarı yapıldı
Giresun
Turuncu kodlu uyarı yapıldı
Ordu
Turuncu kodlu uyarı yapıldı
Rize
Turuncu kodlu uyarı yapıldı
Trabzon
Turuncu kodlu uyarı yapıldı