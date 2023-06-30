Meteoroloji'den 9 ile 'sarı' 5 ile 'turuncu' uyarı

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesiminde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmiyor, genellikle batı ve kuzeybatı, Akdeniz'de güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.İşte turuncu ve sarı kodla uyarılan o iller...AğrıSarı kodlu uyarı yapıldı.AmasyaSarı kodlu uyarı yapıldı.ArdahanSarı kodlu uyarı yapıldıÇorumSarı kodlu uyarı yapıldı.ErzurumSarı kodlu uyarı yapıldı.KarsSarı kodlu uyarı yapıldıSamsunSarı kodlu uyarı yapıldıTokatSarı kodlu uyarı yapıldıIğdırSarı kodlu uyarı yapıldıArtvinTuruncu kodlu uyarı yapıldıGiresunTuruncu kodlu uyarı yapıldıOrduTuruncu kodlu uyarı yapıldıRizeTuruncu kodlu uyarı yapıldıTrabzonTuruncu kodlu uyarı yapıldı