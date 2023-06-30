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Kurban vekaleti veren bin 700 kişiye salam verdiler: Tonlarca et imha edildi

Bursa’da bir et restoranından kurbanlık için 7 bin 100 liraya hisse alan bin 700 kişi, kendilerine sosis gibi teslim edilen etin daha önce kesildiğini ve bozuk olduğunu iddia etti. Restoranı basan vatandaşlar paralarının iadesini isterken, soluğu karakolda aldı. İş yeri sahibinin ifadesine başvurulurken, Bursa İl Tarım Müdürlüğü tarafından yaklaşık 4,5 ton et imha edildi.

Ekleme: 30.06.2023 - 13:20 Güncelleme: 30.06.2023 - 13:34 / Editör: Ozge Selin
Kurban vekaleti veren bin 700 kişiye salam verdiler: Tonlarca et imha edildi
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bir et restoranı, Kurban Bayramı için 7 bin 100 liradan bin 700 kişiye kurbanlık büyük baş hissesi satarak vekalet aldı.

Bayram günü dana kurbanlık etlerini teslim almaya gelen vatandaşlar gördükleri karşısında adeta şok yaşadı. Kendilerine koli halinde verilen etlerin bozuk ve aylar öncesine kesilmiş hayvanlara ait olduğunu öne süren vatandaşlar, ürünlerin günler öncesinde kesildiğini ve dondurulduğunu iddia etti. Hisse sahipleri restorana gelerek işyeri sahibiyle gergin anlar yaşadı.

Tansiyonun yükseldiği anlar kameraya yansırken, ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis vatandaşları güçlükle sakinleştirdi. Bazı vatandaşlar ise iş yeri sahibinin kendisine bıçak çekip para vermeyeceğini iddia etti. Durumu üzerine karakola giden yüzler vatandaş, satıcıdan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gelen İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, numune aldığı 4,5 ton eti etiketsiz olması sebebiyle imha etti.

Gerginliğin yaşandığı anlar kameraya yansırken, vatandaşlar etlerin Ankara'dan tırla getirildiğine dair videoları paylaştı. Mağdur olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Bize 7 bin 100 liradan 22 kilo gelecek şekilde kurban hissesi sattılar. Buraya hissemizi almak için geldik. Fakat karşılaştığımız manzara burada gördüğünüz. Bu etler sağlıklı değil, içine kıymaları salam gibi paketleyip dondurulmuş şekilde bize verdiler. Kim bilir bu hayvanlar ne zaman kesildi. Bizi resmen dolandırdılar” diye konuştu.

Firma yetkilileri ise kestikleri büyükbaş hayvanları parçalanmış et olarak, kıyma yapılmış halde kolilerle teslim ettiklerini, konunun yargıya intikal ettiğini ifade ettiler.
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