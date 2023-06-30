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Kur’an-ı Kerim yakan provokatör konuştu: 10 içinde bir kez daha yakacağım

İsveç'te bayram namazı sonrası Kur'an-ı Kerim yakan Salwan Momika konuştu. Tüm dünyanın tepkisini alan Momika durmayacağını belirtti. 10 gün içinde bir kez daha Kur'an-ı Kerim yakacağını söyleyen Momika eyleminin tepkilere yol açacağını bildiğini ancak vazgeçmediğini söyledi.

Kur’an-ı Kerim yakan provokatör konuştu: 10 içinde bir kez daha yakacağım
Ekleme: 30.06.2023 - 16:21 Güncelleme: 30.06.2023 - 16:24 / Editör: Ozge Selin
Kur’an-ı Kerim yakan provokatör konuştu: 10 içinde bir kez daha yakacağım
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma skandallarına bir yenisi daha eklenmişti. Salwan Momika isimli provokatörün gerçekleştirdiği skandal eyleme dünyanın dört bir yanından tepki gelmişti.

İsveç polisinden izin aldıktan sonra skandal eylemini gerçekleştiren Momika, eyleminin tepkiye yol açacağını bildiğini ancak yine de durmadığını söyledi.

Expressen'e konuşan Momika, 'binlerce ölüm tehdidi aldığını' iddia etti. Önümüzdeki haftalarda eylemlerini artıracağını ifade etti.

10 gün içinde Irak'ın Stockholm'deki büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakacağını söyleyen Momika, eylemlerinin nefret suçu olmadığını iddia etti.

Polisin bunu araştırma hakkı olduğunu ileri süren Momika, 'Haklı da olabilirler, haksız da' ifadelerini kullandı.
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