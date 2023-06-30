Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifa çağrısı orada hazırlanıyor: CHP’deki sır ofis… O ismin öncülük ettiği ortaya çıktı

CHP'deki değişim tartışmaları hız kesmeden devam etti. Krizin tavan yaptığı parti ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Parti içindeki değişim ve istifa açıklamalarının CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav önderliğinde gerçekleştiği, bunun için de Ankara'da bir ofis kurulduğu iddia edildi. Ekrem İmamoğlu'nun değişim istediğini destekleyen ekibin, görevden alınan CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in de o göreve getirmek istediği konuşuluyor…

Cumhuriyet Halk Partisi, 14 ve 8 Mayıs seçimlerinde hezimeti yaşadı. 'Ben Kemal geliyorum' iddiasıyla yola çıkan Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıllık genel başkanlığına bir yenilgi daha sığdırdı.Parti adeta karıştı. Hem parti tabanından hem de seçmenden tepki alan Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu yine bırakmadı. Gemi benim kaptan da benim diyerek değişim çağrılarına kulaklarını tıkadı. Ancak partisindeki tepkileri bastıramadı.Önce 'Baba oğul gibiyiz' dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Değişim gerekiyor" diyerek genel başkanlık koltuğuna göz kırptıKılıçdaroğlu'nun liderliği bırakmasına ilişkin peş peşe yapılan açıklamalarda CHP Grup Başkanı Özgür Özel "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakârlık yapmaktan da geri durmayacağım" diyerek adaylık çıkışı yaptı.İstanbul eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise Ekrem İmamoğlu'nun genel başkan adaylığına karşı 'Profil' üzerinden sert mesajlar yolladı.Tartışmalara Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da katıldı.Parti sözcülüğü, genel başkan yardımcılığı gibi önemli görevler üstlenen Bülent Tezcan, değişimin önce liderlikten başlaması gerektiğini açıkladı.CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim krizi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.Partide Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası için CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın Ankara'da bir ofis kurarak değişim sürecine önderlik ettiği anlaşıldı.Değişim tartışmalarını başlatan eski CHP'lilerin, Sav'la görüştükten sonra açıklama yaptıkları ortaya çıktı.İlerleyen günlerde değişim çağrısı yapacak isimler arasında CHP'li Selin Sayek Böke ve Veli Ağbaba da vardı.Veli ve Ağbaba'nın önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na görevi bırakması için çağrı yapacağı iddiası ortaya atıldı.CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 14 Mayıs'taki seçimlerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınmıştı.Onursal Adıgüzel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELTUR için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile anlaştı. BELTUR üzerinden milyarlarca liralık iş yapan Adıgüzel'in CHP İstanbul İl Başkanlığına getirilmesi için çalışmalara başlandığı öğrenildi.