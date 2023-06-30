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İfadesi ortaya çıktı! Tutuklanan Merdan Yanardağ böyle çark etti...

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a 'filozof, zeki' şeklinde övgüler dizen ve bu nedenle tutuklanan Merdan Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde çark eden Yanardağ, 'övme amacı taşımadığını' ve 'ironi' yaptığını söyledi.

İfadesi ortaya çıktı! Tutuklanan Merdan Yanardağ böyle çark etti...
Ekleme: 30.06.2023 - 10:00 Güncelleme: 30.06.2023 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
İfadesi ortaya çıktı! Tutuklanan Merdan Yanardağ böyle çark etti...
CHP'nin fonladığı Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, önceki gün canlı yayına çıktı. Bebek katili Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdı. Teröristbaşının serbest kalması gerektiğini açıkladı.

Merdan Yanardağ'ın '70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir' sözlerine tepki yağdı.

TUTUKLANDI

Merdan Yanardağ'ın yaptığı skandal açıklamaların ardından savcılık düğmeye bastı. Yanardağ hakkında 'Suçu ve Suçluyu Övme' ve 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından resen soruşturma başlatıldı. Salı günü adliyeye çıkartılan gazeteci Merdan Yanardağ, tutuklandı.

İFADESİNDE ÇARK ETTİ

Bebek katili Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan haber göre; ifadesinde çark eden Merdan Yanardağ, eli kanlı Öcalan'ı, 'Filozof' ve 'Zeki' sözleriyle öven Yanardağ, ifadesinde 'övme amacı taşımadığını' vurguladı.

Yanardağ ifadesinde şu savunmayı yaptı: Yukarıda bana okumuş olduğunuz cümleler bana aittir. Konuşmamda geçen filozof ve zeki kavramlarını övme amaçlı kullanmadım ve konuşmamın devamı olarak ironiyi sürdürdüm.

TERÖRİSTBAŞINI ÖVEN PAYLAŞIMLARINA DA ULAŞILDI

Öte yandan Merdan Yanardağ'ın sosyal medyada PKK terör örgütünü ve teröristbaşı Öcalan'ı öven paylaşımlarına da ulaşıldı. Yabanrdağ bir paylaşımında 'Kürtlerin ayrılması ve bağımsız bir devlet kurmasının bence hiçbir sakıncası yok. O devletin niteliğinin ne olacağı önemli' yazdığı görüldü.

Yanardağ'ın diğer paylaşımında 'Dinci, ulusalcı ve liberal ön yargılar nedeniyle dürüst bir kemalizm tartışması bile yapılamıyor. Öcalan bu konuda doğru çizgide' ifadelerini kullanması dikkatlerden kaçmadı.

Bir başka paylaşımında da, 'Roket atmak üzereyken vurularak öldürülen saldırgan PKK'lı çıksa bile bu suikastı PKK'nın yaptığını söylemek en kolaycı açıklamadır' ifadeleri yer aldı.

CHP VE İYİ PARTİ DESTEK VERDİ

Seçim boyunca PKK terör örgütünden destek alan Kemal Kılıçdaroğlu, terörist başına övgüler dizen Merdan Yanardağ'a sahip çıkmıştı. Hatta Yanardağ'ı ziyaret edeceği öğrenilmişti.

CHP'li Özgür Özel de Merdan Yanardağ'a destek mesajı vererek 'Merdan Yanardağ'ın tutuklanması kararı hukuksuzdur. Hukuku, Merdan Yanardağ'ı ve Tele 1'i savunmaya devam edeceğiz' ifadesini kullanmıştı.

Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, 'Merdan Bey'e geçmiş olsun. Merdan Bey'in kanalda söyledikleri benim doğru bulmadığım şeyler. Asla ve asla bu kelimeleri kullandı, bu duruşu ortaya koydu diye kendisinin içeriye alınması, tutuklanması, yargılanması kabul edilemez' diyerek teröristbaşını öven Yanardağ'a destek vermişti.
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