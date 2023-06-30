  • USD: 25,82 - 25,87
  • EURO: 28,15 - 28,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fransa'daki protestolarda 667 kişi gözaltına alındı

Fransa’da trafik kontrolü sırasında 17 yaşındaki Nahel M. adlı gencin, 27 Haziran'da yakın mesafeden polis tarafından vurulup öldürülmesini takiben başlayan protestolarda bugün itibariyle gözaltı sayısı 667 oldu. Ülkede başlayan olaylara müdahale etmek için 40 bin güvenlik görevlisinin görevlendirdiğini açıkladı. Yerel saatle 22.00'de gençlerden oluşan bir grup, Anneessens semtinde toplanarak kaldırım taşlarını sökmüş, otobüs duraklarındaki camları kırıp bazı araçları ateşe vermişti.

Fransa'daki protestolarda 667 kişi gözaltına alındı
Ekleme: 30.06.2023 - 11:29 Güncelleme: 30.06.2023 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
Fransa'daki protestolarda 667 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin bugün yaptığı açıklamada “Dün gece polis memurlarımız, jandarmalarımız ve itfaiyecilerimiz bir kez daha nadir görülen bir şiddet eylemine cesurca karşı koydular. Kesin talimatlarım doğrultusunda 667 tutuklama gerçekleştirdiler” ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün şiddet olaylarına değinerek “Polis karakollarına, okullara, belediye binalarına ve Cumhuriyete yönelik şiddet haklı gösterilemez” açıklamasını yaptı.

Yetkililer, 17 yaşında gençle ilgili sadece Nahel M ismini kullanırken, ailenin avukatı Yassine Bouzrou'nun ve Macron'un yazılı açıklamalarında Nahel’in ismi ‘Nael’ olarak kullandığı görüldü.

Sokağa çıkma yasağı getirilen kent sayısı 4'e çıktı

Fransa'da Nael M. isimli genç sürücünün polis ateşiyle öldürülmesinin ardından çıkan olaylar nedeniyle gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirilen Clamart kentine ek olarak, Neuilly-sur-Marne, Savigny-le-Temple ve Compiegne kentlerinde de gece saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı.
Fransa'daki protestolarda 667 kişi gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu’ndan şok hamle: Manifesto yayınlayacak… Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk kavgası kızışıyor…
İfadesi ortaya çıktı! Tutuklanan Merdan Yanardağ böyle çark etti...
Fahiş zam yapanlar şimdi yandı! Bakanlık haksız artışlara el koydu
Fransa'da Azerbaycanlı gazetecilere saldırıya Türkiye'den kınama: Failler derhal yakalanıp yargı önüne çıkarılsın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına düzenleme için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan İsveç ve uluslararası camiaya çağrı: Bu tür aşağılık eylemleri engelleyelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Canan Kaftancıoğlu profil demişti! Cevap Tanju Özcan’dan geldi: Sen de Ekrem İmamoğlu sayesinde...
Türk düşmanı Dilan Yeşilgöz’den skandal karar! Hollanda’da ‘Başörtüsü yasağı’ İzin verenlere gözdağı
İstanbul'da yolcu otobüsü karşı şeride daldı! Ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var...
81 ilde inşa ediliyor! Bakan Özhaseki detayları rakamlarla açıkladı: Doğal afetlerde şehirlerin en güvenli alanları olacaklar
Kemal Kılıçdaroğlu’na kötü haber! Değişim kavgası büyüyor: O isim de bırakmasını istedi…
CHP yandaşı Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu bırakmazsa İzmir de kaybedilecek
Stoltenberg duyurmuştu: Kritik tarih belli oldu! İsveç NATO’ya alınacak mı?
Bakan Fidan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemini' 'aşağılık bir eylem' olarak nitelendirdi: Lanetliyorum
CHP’de kılıçlar çekildi! Murat Ongun'dan Canan Kaftancıoğlu’na olay gönderme
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına izin vermesine sert tepki: Lanetliyoruz
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi
'Hayvanlara işkence etmeyin' diyen Fatih Altaylı kendisiyle çelişti: Boğa güreşlerini izlemeye gideceğim
Meteoroloji'den 9 ile 'sarı' 5 ile 'turuncu' uyarı

Meteoroloji'den 9 ile 'sarı' 5 ile 'turuncu' uyarı

Titanik'e dalarken 5 kişiye mezar olan denizaltının parçaları karaya çıkarıldı

Titanik'e dalarken 5 kişiye mezar olan denizaltının parçaları karaya çıkarıldı

Eşini 24 yerinden bıçakladı: Beni öldürüyor kurtarın diye yardım istemiş!

Eşini 24 yerinden bıçakladı: Beni öldürüyor kurtarın diye yardım istemiş!

Belçika'da yine salmonella vakası tespit edildi

Belçika'da yine salmonella vakası tespit edildi

Kurban vekaleti veren bin 700 kişiye salam verdiler: Tonlarca et imha edildi

Kurban vekaleti veren bin 700 kişiye salam verdiler: Tonlarca et imha edildi

Karayılan uyarısı: Zehirlileri yer zararsızdır öldürmeyin

Karayılan uyarısı: Zehirlileri yer zararsızdır öldürmeyin