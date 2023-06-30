Fransa'daki protestolarda 667 kişi gözaltına alındı

Fransa’da trafik kontrolü sırasında 17 yaşındaki Nahel M. adlı gencin, 27 Haziran'da yakın mesafeden polis tarafından vurulup öldürülmesini takiben başlayan protestolarda bugün itibariyle gözaltı sayısı 667 oldu. Ülkede başlayan olaylara müdahale etmek için 40 bin güvenlik görevlisinin görevlendirdiğini açıkladı. Yerel saatle 22.00'de gençlerden oluşan bir grup, Anneessens semtinde toplanarak kaldırım taşlarını sökmüş, otobüs duraklarındaki camları kırıp bazı araçları ateşe vermişti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin bugün yaptığı açıklamada “Dün gece polis memurlarımız, jandarmalarımız ve itfaiyecilerimiz bir kez daha nadir görülen bir şiddet eylemine cesurca karşı koydular. Kesin talimatlarım doğrultusunda 667 tutuklama gerçekleştirdiler” ifadelerini kullandı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün şiddet olaylarına değinerek “Polis karakollarına, okullara, belediye binalarına ve Cumhuriyete yönelik şiddet haklı gösterilemez” açıklamasını yaptı.Yetkililer, 17 yaşında gençle ilgili sadece Nahel M ismini kullanırken, ailenin avukatı Yassine Bouzrou'nun ve Macron'un yazılı açıklamalarında Nahel’in ismi ‘Nael’ olarak kullandığı görüldü.Sokağa çıkma yasağı getirilen kent sayısı 4'e çıktıFransa'da Nael M. isimli genç sürücünün polis ateşiyle öldürülmesinin ardından çıkan olaylar nedeniyle gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirilen Clamart kentine ek olarak, Neuilly-sur-Marne, Savigny-le-Temple ve Compiegne kentlerinde de gece saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı.