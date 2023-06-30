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Emine Erdoğan'dan 'Koruyucu Aile Günü' paylaşımı: 10 bine yakın çocuk koruyucu ailesiyle büyüyor

Emine Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye genelinde korunmaya muhtaç çocuklar için sürdürülen koruyucu aile seferberliği, mutlu yuvaların kapısını araladı. 9 bin 206 korunmaya muhtaç çocuk, koruyucu ailelerinin yanında yeni bir hayata adım attı. Koruyucu Aile Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Emine Erdoğan, “Kalpten inanıyorum ki, anne, baba sevgisine hasret tüm çocuklarımız, özlemini duydukları aile ortamında büyüyecek. Bunu hep birlikte başaracağız” dedi.

Ekleme: 30.06.2023 - 11:44 Güncelleme: 30.06.2023 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan'dan 'Koruyucu Aile Günü' paylaşımı: 10 bine yakın çocuk koruyucu ailesiyle büyüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca korunmaya muhtaç çocuklar için sürdürülen koruyucu aile seferberliği, meyvelerini veriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Türkiye genelinde sürdürülen çalışmalar sonucunda koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 9 bin 206'ya ulaştı. Korunmaya muhtaç çocuklar, yeni aileleri sayesinde mutlu bir yuvanın kapısını araladı.

YARINLARA UMUTLA BAKIYORUZ

Emine Erdoğan, Koruyucu Aile Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Dünyada uğruna mücadele verilecek en değerli zenginlik çocuklardır. Öz ailesinden ayrı düşen tüm çocuklarımızı sıcak yuvalara kavuşturmak için Gönül Elçileri projemizle başlayan kararlılığımız aynı gücünde devam ediyor. Devletimizin imkânları ve gönlü güzel insanların iş birliğiyle bugün 9206 çocuğumuz, koruyucu ailesinin yanında, yarınlara daha umutlu bakıyor."

HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Muhtaç çocukların koruyucu aileleriyle büyüdüğüne dikkat çeken Emine Erdoğan, "2002 yılında bu sayı, yalnızca 515'ti. Kalpten inanıyorum ki, anne, baba sevgisine hasret tüm çocuklarımız, özlemini duydukları aile ortamında büyüyecek. Bunu hep birlikte başaracağız. 30 Haziran Koruyucu Aile Günü vesilesiyle, hayatlarını bir çocuğun en mutlu anlarına şahitlik ederek renklendiren bütün Koruyucu Ailelerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.
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