Ekrem İmamoğlu’ndan şok hamle: Manifesto yayınlayacak… Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk kavgası kızışıyor…

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi karıştı. Seçim süreci boyunca Cumhurbaşkanı Yardımcılığı koltuğunu almak için Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 29 Mayıs sabahı kazan kaldırdı. 'Değişim şart' diyerek yenilgi nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı.'Baba-oğul' gibiyiz dediği Ekrem İmamoğlu'nun bu çıkışı karşısında paniğe kapılan Kemal Kılıçdaroğlu ise koltuğunu korumak için kolları sıvadı.Seçimlerin ardından 2 kez görüşen ikili arasında koltuk krizi başladı. Ekrem İmamoğlu, 'koltuğu bana bırak' derken Kılıçdaroğlu 'Önce İstanbul'u kazan' ifadesini kullandı.Medya baskısı ile Kılıçdaroğlu'nu istifaya zorlayan Ekrem İmamoğlu, "Hiç seçim kaybetmedim" diyerek üstü kapalı bir şekilde mesajı yolladı.Kılıçdaroğlu ise "CHP, genel başkanını kurultaylarda seçer. Adaylar çıkar ve yarışırlar… Hiç kimseye altın tabak içinde genel başkanlığı sunmaz" diyerek meydan okudu ve İmamoğlu'nu kurultaya çağırdı.Koltuk kavgasına, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler de karıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'na destek vererek değişimin ancak Kemal Bey'le yaşanacağı mesajını paylaştı.Kaftancıoğlu, CHP'ye yakın bir gazeteye verdiği röportajda ise "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı" ifadesini kullandı. Bu sözlere İmamoğlu'na en yakın isimlerden Murat Ongun "Profilden Ekrem İmamoğlu" paylaşımıyla yanıtladı.CHP'li belediye başkanları da yaşanan koltuk kavgasına kayıtsız kalmadı. Gazeteci Abdülkadir Selvi, CHP'deki değişim krizinin perde arkasını yazdı. Buna göre Ekrem İmamoğlu, CHP'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkanları ile toplantı yaptı.Bu sırada Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Değişim, değişim diyorsunuz. 4 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'sınız. 4 yılda belediyede hangi değişimi gerçekleştirdiniz de şimdi asırlık çınar gibi olan CHP'yi üç ayda değiştireceksiniz?" diye sorunca, gerilim tırmandı…Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in "Değişim diyenler üç isim veremiyor" eleştirisi üzerine İmamoğlu vites artırdı.Yazar Selvi'nin iddiasına göre değişim talebine belediye başkanlarından yeterli destek bulamayan Ekrem İmamoğlu, kolları sıvadı. Gazeteci Abdülkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun bir manifesto hazırlığı yaptığı ve bayram sonrası önemli adımlar atacağını kaleme aldı.