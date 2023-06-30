  • USD: 25,82 - 25,87
  • EURO: 28,15 - 28,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan bisiklet ve yürüyüş yolu çalışmaları açıklaması

Yurt genelinde özellikle sahil kesimlerinde ve yeşil alanlarda yapılan bisiklet ve yürüyüş yolları, sağlıklı bir yaşam için büyük önem taşıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bin 643 km bisiklet yolu ve 373 km yürüyüş yolunun tamamlandığını paylaştı.

Ekleme: 30.06.2023 - 12:44 Güncelleme: 30.06.2023 - 12:45 / Editör: Ozge Selin
Küresel ısınmaya en az etki eden ulaşım aracı olan bisikletler için, birçok şehirde özel yol güzergahı bulunuyor.

Yapılan vizyon çalışmaları, vatandaşları insan ve doğa dostu bisiklet kullanımına teşvik ediyor.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önemli çalışmaları hayata geçiriyor.

Yurdun bir çok noktasında bisiklet ve yürüyüş yolları yapılıyor.

Sağlıklı bir yaşam için yapılan projeler, vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor.

"Bin 643 km bisiklet yolu ve 373 km yeşil yürüyüş yolunu tamamladık"
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çalışmalarla ilgili şu bilgileri ekledi.

"Nefes Alan Şehirler ve Sağlıklı İnsanlar" şiarıyla, ülkemizi bisiklet ağlarıyla örüp hava kalitesini iyileştiriyor; yeşil yürüyüş yollarıyla vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamlarına katkı sunuyoruz.

3.000 km bisiklet yolu 3.000 km yeşil yürüyüş yolu hedefiyle, 1.643 km bisiklet yolu ve 373 km yeşil yürüyüş yolunu tamamladık.
Fransa'daki protestolarda 667 kişi gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu’ndan şok hamle: Manifesto yayınlayacak… Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk kavgası kızışıyor…
İfadesi ortaya çıktı! Tutuklanan Merdan Yanardağ böyle çark etti...
Fahiş zam yapanlar şimdi yandı! Bakanlık haksız artışlara el koydu
Fransa'da Azerbaycanlı gazetecilere saldırıya Türkiye'den kınama: Failler derhal yakalanıp yargı önüne çıkarılsın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına düzenleme için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan İsveç ve uluslararası camiaya çağrı: Bu tür aşağılık eylemleri engelleyelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Canan Kaftancıoğlu profil demişti! Cevap Tanju Özcan’dan geldi: Sen de Ekrem İmamoğlu sayesinde...
Türk düşmanı Dilan Yeşilgöz’den skandal karar! Hollanda’da ‘Başörtüsü yasağı’ İzin verenlere gözdağı
İstanbul'da yolcu otobüsü karşı şeride daldı! Ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var...
81 ilde inşa ediliyor! Bakan Özhaseki detayları rakamlarla açıkladı: Doğal afetlerde şehirlerin en güvenli alanları olacaklar
Kemal Kılıçdaroğlu’na kötü haber! Değişim kavgası büyüyor: O isim de bırakmasını istedi…
CHP yandaşı Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu bırakmazsa İzmir de kaybedilecek
Stoltenberg duyurmuştu: Kritik tarih belli oldu! İsveç NATO’ya alınacak mı?
Bakan Fidan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemini' 'aşağılık bir eylem' olarak nitelendirdi: Lanetliyorum
CHP’de kılıçlar çekildi! Murat Ongun'dan Canan Kaftancıoğlu’na olay gönderme
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına izin vermesine sert tepki: Lanetliyoruz
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi
'Hayvanlara işkence etmeyin' diyen Fatih Altaylı kendisiyle çelişti: Boğa güreşlerini izlemeye gideceğim
Meteoroloji'den 9 ile 'sarı' 5 ile 'turuncu' uyarı

Meteoroloji'den 9 ile 'sarı' 5 ile 'turuncu' uyarı

Titanik'e dalarken 5 kişiye mezar olan denizaltının parçaları karaya çıkarıldı

Titanik'e dalarken 5 kişiye mezar olan denizaltının parçaları karaya çıkarıldı

Eşini 24 yerinden bıçakladı: Beni öldürüyor kurtarın diye yardım istemiş!

Eşini 24 yerinden bıçakladı: Beni öldürüyor kurtarın diye yardım istemiş!

Belçika'da yine salmonella vakası tespit edildi

Belçika'da yine salmonella vakası tespit edildi

Google devri kapanıyor! ChatGPT artık arama motoru oldu

Google devri kapanıyor! ChatGPT artık arama motoru oldu

Karayılan uyarısı: Zehirlileri yer zararsızdır öldürmeyin

Karayılan uyarısı: Zehirlileri yer zararsızdır öldürmeyin