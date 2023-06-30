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BM'den Fransa'ya uyarı: Kolluk kuvvetlerindeki derin ırkçılık ele alınmalı

BM, Fransa'da polis kurşunuyla genç sürücünün öldürülmesine ilişkin "Fransa'nın, kolluk kuvvetlerindeki derin ırkçılık ve ayrımcılık sorunlarını ciddi şekilde ele almasının zamanıdır. Orantısız güç kullanımına ilişkin tüm iddialar hızla soruşturulmalıdır." açıklamasında bulundu.

Ekleme: 30.06.2023 - 14:27 Güncelleme: 30.06.2023 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
BM'den Fransa'ya uyarı: Kolluk kuvvetlerindeki derin ırkçılık ele alınmalıBM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Afrika kökenli gencin 27 Haziran'da polis kurşunuyla öldürülmesi nedeniyle endişe duyduklarını söyledi.

Kolluk kuvvetlerindeki derin ırkçılık ele alınmalı
Olayla ilgili soruşturma açıldığını dikkate aldıklarını vurgulayan ​​​​​​​Shamdasani, 'Fransa'nın, kolluk kuvvetlerindeki derin ırkçılık ve ayrımcılık sorunlarını ciddi şekilde ele almasının zamanıdır' değerlendirmesinde bulundu.
Shamdasani, barışçıl şekilde toplanmanın önemini vurgulayarak, yetkililerden, polisin gösterilerde şiddet içeren unsurları ele almak için güç kullanımının bazı ilkelere saygı gösterdiğine her zaman emin olmalarını istediklerini belirtti.

Söz konusu ilkelerin meşruluk, gereklilik, ölçülülük, ayrımcılık yapmama, ihtiyatlı olma ve hesap verilebilirlik olduğuna dikkati çeken Shamdasani, 'Orantısız güç kullanımına ilişkin tüm iddialar, hızla soruşturulmalıdır' dedi.

Fransa'da trafik kontrolü sırasında 17 yaşındaki Nahel M. adlı gencin, 27 Haziran'da yakın mesafeden polis tarafından vurulup öldürülmesini takiben başlayan protestolarda bugün itibariyle gözaltı sayısı 667 oldu. Ülkede başlayan olaylara müdahale etmek için 40 bin güvenlik görevlisinin görevlendirdiğini açıkladı. Yerel saatle 22.00'de gençlerden oluşan bir grup, Anneessens semtinde toplanarak kaldırım taşlarını sökmüş, otobüs duraklarındaki camları kırıp bazı araçları ateşe vermişti.

17 yaşındaki Nael M'yi öldürülmüştü
Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gencin ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Olaylar nedeniyle ülkenin 4 kentinin bazı mahallelerinde gece belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

667 kişinin gözaltına alındığı olaylarda, marketler yağmalandı, araçlar kundaklandı.
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