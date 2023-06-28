CHP’de kılıçlar çekildi! Murat Ongun'dan Canan Kaftancıoğlu’na olay gönderme
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı." sözlerine Murat Ongun'dan yanıt geldi. Ongun, sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun 4 fotoğrafını paylaşarak "'Profil'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu" yorumunu yaparak Kaftancıoğlu'na göndermede bulundu.
MURAT ONGUN'DAN YANIT GECİKMEDİ
Kaftancıoğlu'nun 'Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı.' sözlerine Murat Ongun'dan yanıt geldi.
Ongun, sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun 4 fotoğrafını paylaşarak ''Profil'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu' yorumunu yaparak Kaftancıoğlu'na göndermede bulundu.