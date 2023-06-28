Bayram sabahı platonik aşk cinayeti!

Adana'da çalıştığı tatlıcıdaki platonik aşkını öldürüp intihar etti.Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir tatlıcıda sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, tatlıcıda çalışan Sultan Erdoğan (27) ve Rıdvan Sebuktekin (29) iş yerine geldi.Nişanlı olduğu öğrenilen Sultan Erdoğan'a platonik aşk besleyen Rıdvan Sebuktekin, bir süre sonra yanında getirdiği tabancayla henüz bilinmeyen bir nedenle ateş açtı.Tabancayla Erdoğan'ı vuran Sebuktekin, aynı silahla kendine de ateş etti.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Rıdvan Sebuktekin ve Sultan Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.2 gencin cesedi polisin incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.