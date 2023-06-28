Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, görüşmede Türk Halkı'nın Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Başkan Erdoğan ise Kurban Bayramı'nın başta bölgemiz olmak üzere, tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisini iletti.İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, 'Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, görüşmede Türk halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise Kurban Bayramı'nın başta bölgemiz olmak üzere, tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisini iletti. İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan süreçte bugüne kadar güven artırıcı adımlar atıldığını ve önümüzdeki dönemde de bu sürecin devam etmesi gerektiğini ifade etti'' denildi.Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı ve bu alanlarda iş birliğinin artırılması gerekliliği vurgulandı.Rusya'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ayrıca İsveç'in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi.Başkan Erdoğan, İsveç'in, terörle mücadele mevzuatındaki değişiklik başta olmak üzere doğru yönde adımlar atmakla birlikte İsveç'te PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye, terör örgütlerine insan devşirmeye ve finans kaynağı teminine devam ettiklerini ve bu durumun da Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.