Bakan Fidan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemini' 'aşağılık bir eylem' olarak nitelendirdi: Lanetliyorum

Dışişleri Bakanı Fidan, ''Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk gününde kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik İsveç’te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum'' açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ''Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk gününde Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik #İsveç’te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum! İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır'' ifadelerini kullandı.