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MİT’ten Münbiç’te özel operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye’nin kuzeyinde daha önce ABD güçlerinin bulunduğu Münbiç bölgesinde terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye karşı özel operasyon düzenledi.

Ekleme: 27.06.2023 - 09:39 Güncelleme: 27.06.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
MİT’ten Münbiç’te özel operasyonMİT, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ne süreç içerisinde gerçekleştirilen roket ve havan saldırıları ile eylem amacıyla geçiş yapan terörist unsurların sevk edildiği nokta olarak tespit ettiği Münbiç temas hattında, terör örgütü YPG'ye ait barınma alanlarını yakın takibe aldı.

Yerleşke imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri birlikte karadan ve havadan yürütülen hassas keşif ve takip çalışmaları sonucunda operasyon için düğmeye basıldı. MİT'e bağlı özel ekipler tarafından 25 Haziran Pazar gecesi, Münbiç temas hattında belirlenen noktalara eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 11 terörist etkisiz hale getirildi, PYD/YPG'ye ait bir yerleşke de imha edildi.

4 terörist etkisiz

Öte yandan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyoruz.Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız” denildi.

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