  • USD: 25,82 - 25,87
  • EURO: 28,15 - 28,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 düşüşle 5.725,06 puandan başladı.

Ekleme: 27.06.2023 - 10:32 Güncelleme: 27.06.2023 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Borsa güne düşüşle başladı
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,80 puan azalışla ve yüzde 0,14 değer kaybederek 5.725,06 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,49 ve holding endeksi yüzde 0,08 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,41'le menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 1,24'le madencilik oldu.

Dün yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 2,69 değer kazancıyla günü 5.732,86 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da tazeledi. Endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 5.749,66 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

Dünya genelinde makroekonomik verilerden alınan sinyallerin fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini aktaran analistler, bugünden itibaren yoğunlaşacak veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ve yatırımcıların aynı zamanda merkez bankası yetkililerinin açıklamalarını da yakından takip ettiğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de inşaat izinleri, yeni konut satışları, dayanıklı mal siparişleri, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.850 ve 6.000 seviyelerinin direnç, 5.700 ve 5.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, bugün arife günü olması dolayısıyla yurt içinde piyasalar yarım gün işleme açık olacak.
CHP'de değişim krizi derinleşiyor: Tanju Özcan Tunç Soyer'in Kılıçdaroğlu'na destek sözlerine ateş püskürdü
Fatih Portakal canlı yayında 'dış sesi' azarladı! Sosyal medyadan tepki yağdı...
AK Parti'den Reuters'ın kirli saldırısına tepki: Siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar
Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Hakan Han Özcan’dan Yavaş’a Tepki:“Ne söyledin, ne yaptın? İşte CHP zihniyeti bu. CHP demek zulüm demek'
Musluklarından 5 gündür su akmıyor! Kokuyoruz başkan gel halimizi gör
CHP'nin bir yalanı daha çürütüldü! Kara propaganda çalışmaları boşa çıktı...
Tamamen yoldan çıktı
AK Parti'nin yerel seçim stratejisi şekilleniyor: Şehrin kimliğine göre aday! Ankara, İstanbul ve İzmir'in karneleri çıkarılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Stoltenberg'le yaptığı İsveç görüşmesi dünyada yankı buldu
Merdan Yanardağ gözaltına alındı
MİT'ten Suriye'nin kuzeyi Münbiç'te operasyon: 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Haliç eski kötü günlerine geri döndü
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdıran Merdan Yanardağ'a soruşturma
PKK’nın üssü haline geldiler! İsviçre’de skandal göründü! Terörist Sakine Cansız’ı anma töreni: Çocukları da alet ettiler…
Meral Akşener, kendisine muhalif isimleri tasfiye etti
AK Parti'de dev bayram hazırlığı
65 yaş üstü büyükler okuma yazma öğrendi, ilk kez kep atma heyecanı yaşadı
CHP yandaşı Merdan Yanardağ'dan terörist başına methiyeler: Serbest bırakılmalı
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için sağanak yağış uyarısı!

Sıfır otomobil tesliminde yeni uygulama: Zamandan tasarruf hedefleniyor

Sıfır otomobil tesliminde yeni uygulama: Zamandan tasarruf hedefleniyor

Serinlemek için girdiği gölde boğuldu: Arkadaşları cesedinin başında gözyaşı döktü

Serinlemek için girdiği gölde boğuldu: Arkadaşları cesedinin başında gözyaşı döktü

Uzayda yeni keşif! NASA ilk kez duyurdu: Yaşamın temelini oluşturan...

Uzayda yeni keşif! NASA ilk kez duyurdu: Yaşamın temelini oluşturan...

Mardin’deki kazada 21 kişi ölmüştü: Faciaya yol açan şoför serbest kaldı!

Mardin’deki kazada 21 kişi ölmüştü: Faciaya yol açan şoför serbest kaldı!

Koyunu bayıltana kadar döven kasaptan şoke eden savunma

Koyunu bayıltana kadar döven kasaptan şoke eden savunma