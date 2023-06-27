Başkan Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

İletişim Başkanlığı tarafından açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

İletişim Başkanlığı tarafından açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldığı görüşmede, Başkan Erdoğan ve Al Sani karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.