İzmir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor!

İzmir Buca'daki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi başladı...

İzmir'in Buca'da Karaağaç Koşuyolu mevkisinde saat 11.30 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, alevlere ilk müdahaleyi ihbardan 8 dakika sonra yaptı.Ekipler, 5 helikopter, 2 uçak, 19 arazöz, 5 su ikmal, 3 ilk müdahale aracı ve 4 dozerle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.