BM'den Rusya’daki taraflara itidal çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres, paralı asker şirketi Wagner Grubu'nun geçtiğimiz cuma günü başlattığı ve 24 saatte sona eren isyanın ardından taraflara itidal çağrısında bulundu. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter, Rusya Federasyonu'ndaki gelişmeleri kaygıyla takip etmektedir. Gerginliği azaltmak için atılan adımlarla ilgili son gelişmelerin farkında. İlgili herkesi daha fazla gerilimi önlemek amacıyla sorumlu bir şekilde hareket etmeye davet ediyor" dedi.WAGNER İSYANIRusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında cephede aktif rol alan paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin, geçtiğimiz cuma günü Rus ordusunun Wagner kamplarına saldırı düzenlediğini belirterek isyan başlatmış, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un, Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini iddia etmişti. Wagner savaşçıları ise Ukrayna'yı terk ederek, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Rostov bölgesine girmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.Federal Güvenlik Servisi (FSB), Prigojin hakkında "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmış, Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla gerçekleşen müzakerelerin ardından Prigojin, Rusya'da gerilimi azaltmayı kabul etmiş ve askerlerini geri çekmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "Wagner lideri Evgeny Prigojin aleyhindeki ceza davası düşecek, Belarus'a gidecek" demişti.