Bakan Fidan'dan Karadağ'da kritik temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Boşnak Partisi Genel Başkanı Ervin İbrahimoviç ile bir araya geldi.Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklama:"Bakanımız Hakan Fidan, Podgoritsa’da Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Boşnak Partisi Genel Başkanı Ervin İbrahimoviç ile görüştü. Bakanımız, Boşnak Partisi’ni tarihi seçim başarısından dolayı tebrik ederek, Karadağlı Boşnak kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğimizi vurguladı."