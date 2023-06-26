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AK Parti'de dev bayram hazırlığı

9 günlük Kurban Bayramı tatili önceki gün başladı. 9 günlük bayram tatilini fırsata çevirecek olan AK Parti teşkilatları seçmenle yüz yüze buluşmasını artırdı. Yüzyılın seçimini geride bırakan Türkiye, Mart 2024'te yerel seçime gidiyor.

AK Parti'de dev bayram hazırlığı
Ekleme: 26.06.2023 - 09:17 Güncelleme: 26.06.2023 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'de dev bayram hazırlığı
Yerel seçimin hazırlıkları startı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından veren AK Parti, tüm kadroları ile sahaya indi. Büyükşehirlerde yaşayan küskün seçmeni ikna etmek için gönüllere girme çalışmalarına hız verildi.

Depremzedeler başta olmak üzere şehit aileleri de ihmal edilmiyor. Muhalefetin yönetimindeki 11 büyükşehir başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak seçmen memnuniyeti anket çalışması bayram boyunca sürdürülecek.

EV ZİYARETLERİ ARTIRILACAK
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda sahayı boş bırakmayan AK Parti teşkilatı, bayram tatilinde de çalışmalarına ara vermiyor.

Ev ziyaretlerini artıran teşkilatlar, 6 Şubat depremi nedeniyle evinden ve yurdundan olan depremzedeleri asla yalnız bırakmıyor. Deprem illerinden gelen vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor, sorunları dinleniyor. Şehit ve gazi yakınları da asla unutulmuyor.

Bayram ziyaretleri kapsamında depremzedeler, şehit-gazi yakınları, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ile kanaat önderleri ile bayramlaşma törenleri düzenlenecek. Gönlüne ve evine girilmedik vatandaş kalmayana dek ev ziyaretleri artırılacak.

BÜYÜKŞEHİRLER MERCEK ALTINDA
Yerel seçimin hazırlıkları startını 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından veren AK Parti, tüm kadroları ile sahaya indi. Milletvekillerinden, genel başkanlarına, kadın kollarından gençlik kollarına il ilçe ve mahalle teşkilatına kadar tüm birimler kendi seçim bölgesinde teyakkuz halinde bulunuyor.

Bayramı verimli geçirmek adına seçim bölgesinde ziyaretlere ağırlık verilecek. Büyükşehirlerde yaşayan küskün seçmeni ikna etmek için gönüllere girme çalışmalarına hız verildi. Yerel seçimlere hazırlıkta özellikle muhalefetin yönetiminde bulunan 11 büyükşehir belediyesi için çalışmalara ağırlık verildi.

Bayram süresince bu büyükşehirlerden Ankara ve İstanbul'da başlayan seçmen memnuniyeti çalışmaları devam ettirilecek. Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak seçmen memnuniyeti anket çalışması bayram boyunca sürdürülecek ve anket sonuçları raporlaştırılacak.

SİYASETE BİR GÜNLÜK BAYRAM MOLASI
Siyasi partiler bayramın ikinci günü olan 29 Haziran'da siyasete bir günlük ara verecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet, Kurban bayramının ikinci günü genel merkezde 8 siyasi parti heyetinin bayramlaşma ziyaretini kabul edecek.

Siyasi partileri genel merkezde ağırlayacak heyette, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Reşide Yüksel, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Osman Ertuğrul Yörük yer alacak.
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