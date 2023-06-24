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Ticaret Bakanı Bolat rakamlarla açıkladı: İhracatta tarihi rekor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın dün günlük tarihi rekorla 2 milyar 121 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, "Günlük ihracatta 2 milyar dolar eşiği aşılmış oldu" ifadesini kullandı.

Ekleme: 24.06.2023 - 11:26 Güncelleme: 24.06.2023 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi sosyal medya hesabından, günlük ihracat rekoruna ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Bolat, mesajında, 'İhracatımız 23 Haziran'da günlük tarihi rekorla 2 milyar 121 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Günlük ihracatta 2 milyar dolar eşiği aşılmış oldu' bilgisini paylaştı.

İHRACATTA TARİHİ REKOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'İhracatımız 23 Haziran 2023 tarihinde günlük tarihi rekor ile 2 milyar 121 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Günlük ihracatta 2 milyar dolar eşiği aşılmış oldu.

(Günlük ihracat değeri ile 1977 yılındaki yıllık ihracat (1 milyar 753 milyon dolar) ve 1999 yılındaki aylık ihracat değerleri (Ağustos: 1 milyar 940 milyon dolar) aşılmıştır.)

'BU TARİHİ GÜNLÜK İHRACAT DEĞERİ İHRACATÇILARIMIZIN DİNAMİZMİNİ VE MUKAVEMETİNİ GÖSTERMEKTEDİR'

Küresel ekonomide ve ticarette gözlenen zayıf seyre rağmen bu tarihi günlük ihracat değeri ihracatçılarımızın dinamizmini ve mukavemetini göstermektedir. Nitekim 2023 yılı Haziran ayı geçici İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Avro bölgesinde 43,6'ya gerilerken en büyük ticaret ortağımız olan Almanya'da 41,0 ile son 37 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir.

'YATIRIM-KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRETİM-İHRACAT ZİNCİRİ' VURGUSU

Önümüzdeki dönemde önceliğimiz; katma değeri yüksek sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması ve ithalat ihtiyacının azaltılması yoluyla bir taraftan sağlıklı bir büyüme ortamının sağlanması diğer taraftan makroekonomik istikrarı zedeleyen dış kaynak baskısının azaltılmasıdır.

Ayrıca makroekonomik istikrarın tesis edilmesi ile yatırımlar için uygun ortam sağlanacak olup yatırım-katma değeri yüksek üretim-ihracat zincirinin güçlü bir şekilde işlemesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.'
Ticaret Bakanı Bolat rakamlarla açıkladı: İhracatta tarihi rekor
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