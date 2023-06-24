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Putin'den sıkıyönetim kararı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in imzasıyla, sıkıyönetim kurallarını ihlal edenlerin 30 gün gözaltında tutulmasına izin veren yasa yürürlüğe girdi.

Putin'den sıkıyönetim kararı
Ekleme: 24.06.2023 - 16:36 Güncelleme: 24.06.2023 - 17:35 / Editör: Ozge Selin
Putin'den sıkıyönetim kararı
Rusya'da darbe krizi büyüyor.

Wagner, Moskova'ya doğru yürüyüşe geçti.

Rostov'da konuşlanan Wagner paralı asker grubu başkanı Yevgeniy Pirigojin'in 'Moskova'ya gireceğiz' açıklamasıyla ilerlemeye baladı.

Başkentte ise önlemler artırılıyor.

Sıkıyönetim kurallarını ihlal edenler için 30 gün hapis
Şehrin önemli noktalarına zırhlı araçları konuşlandırılırken hukuki açıdan da önlem alınıyor.

Bu kapsamda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sıkıyönetim kurallarını ihlal edenlerin 30 gün gözaltında tutulmasına izin veren yasayı imzaladı.

Putin'den sert açıklama
Putin konuya ilişkin kameraların karşısına çıkarak yaptığı ilk açıklamada, yaşananları darbe olarak değerlendirmiş ve orduya hainlerin etkisiz hale getirilmesi için talimat verdiğini söylemişti.

Putin şu ifadeleri kullanmıştı:

'Bu isyanın ülkemize bir faydası olmayacaktır. Hainler en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Suçlu olan bu kişiler yanıtımızın sert olacağını bilsinler. Onlar kanun ve halkımızın önünde cevap verecekler. Anayasal düzeni, vatandaşların yaşam ve özgürlüklerini korumak için her şeyi yapacağım.'


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