  • USD: 25,25 - 25,30
  • EURO: 27,46 - 27,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Putin'den sert tepki! Wagner geri çekildi...

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Wagner’in kurucusu Prigojin'in, gerilimi azaltma önerisini kabul ettiğini açıkladı. Wagner lideri Prihojin, ordusuna geri dönün talimatı verdi. Prigojin, "Kan dökülmesini engellemek için üstlerimize geri dönüyoruz" dedi.

Putin'den sert tepki! Wagner geri çekildi...
Ekleme: 24.06.2023 - 20:59 Güncelleme: 24.06.2023 - 21:31 / Editör: Ozge Selin
Putin'den sert tepki! Wagner geri çekildi...
Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini, kabul ettiği bildirildi.

Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Lukaşenko'nun, bu sabah Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, 'Belarus Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı onayı ile Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin ile görüşmeler gerçekleştirmiştir.' denildi.

Lukaşenko'nun Prigojin ile görüşmesinin gün boyu sürdüğü aktarılan açıklamada, 'Sonunda Rusya topraklarında kanlı bir katliam başlatmanın kabul edilemezliği konusunda anlaşma sağlandı. Yevgeniy Prigojin, Lukaşenko'nun Wagner şirketine bağlı silahlı kişilerin Rusya'daki hareketini durdurma ve gerilimi azaltmak için daha fazla adım atma önerisini kabul etti.' ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Wagner savaşçıları için güvenlik garantileri başta olmak üzere kabul edilebilir bir seçeneğin masada olduğu da kaydedildi.

Putin'den sert tepki! Wagner geri çekildi...
Türkiye'de bir ilk oldu: Milli Muharip Uçak'ta da kullanılacak
Putin'den sert tepki! Wagner geri çekildi...
LGBT'liler sapkın hedeflerini ilan ettiler: Çocuklarınız için geliyoruz
Bakan Fidan Blinken ile görüştü! Rusya'daki son durum ele alındı
Bakan Koca'dan iddialara yalanlama!
Milli gurur TCG Anadolu'nun eğitim görüntüleri nefes kesti!
Alman Bild'den Putin-Erdoğan görüşmesinin hazımsızlığı
Putin'den sıkıyönetim kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü
Tüm dünyanın gözü Rusya'da: Peş peşe açıklamalar geliyor...
Putin talimat vermişti: Wagner grubu havadan vuruldu!
TSK'nın yeni 'GÖZDE'si envantere girdi! Savunmada bir vurucu güç daha: Sıra 'TOLUN'da!
EYT’liler belediye binasını bastı
Meral Akşener kurultayda çılgına döndü! CHP'yi topa tuttu: En büyük pişmanlığım...
Ticaret Bakanı Bolat rakamlarla açıkladı: İhracatta tarihi rekor
Nüfusta ölü görünen yaşlı kadın gerçekten öldü! İBB 'daha önce ölmüş görünüyor' diye cenaze aracı vermedi
Wagner'e karşı Putin'den ilk açıklama! Meydan okudu resti çekti
Faturaların asgari ücrette payı 21 yılın dibine indi
HDP'den CHP'ye 'artık ittifak yok' mesajı: Kimse bizden politik adım beklemesin
Kemal Kılıçdaroğlu seçim dönemindeki sloganını devam ettirdi
Meteoroloji'den açıklama! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den açıklama! Bugün hava nasıl olacak?

Turizmde şahlanış rekorlarla başladı! Milyonlar adeta akın etti

Turizmde şahlanış rekorlarla başladı! Milyonlar adeta akın etti

Japon uzmandan Türkiye'ye deprem uyarısı: Marmara'yı işaret etti

Japon uzmandan Türkiye'ye deprem uyarısı: Marmara'yı işaret etti

Paşa'dan ağırı yok: Kurban pazarında heybetini görenler şaşkına dönüyor

Paşa'dan ağırı yok: Kurban pazarında heybetini görenler şaşkına dönüyor

Sadece üç ay görülüyor: Binlerce turisti Türkiye'ye çekiyor

Sadece üç ay görülüyor: Binlerce turisti Türkiye'ye çekiyor

Google Chrome, PDF dokümanları seslendirebilecek

Google Chrome, PDF dokümanları seslendirebilecek