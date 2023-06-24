Meral Akşener kurultayda çılgına döndü! CHP'yi topa tuttu: En büyük pişmanlığım...

Meral Akşener kurultayda konuşuyor: "Biz önce bu parti seçime girebilsin diye CHP’den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Sayın Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum ancak o gün bugündür bu 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik."

İyi Parti 3. Olağan Kurultayı toplandı. Tek adayın Meral Akşener olduğu kurultayda sonuç belli olsa da Akşener'in vereceği mesajlar merak konusuydu.Millet ittifakı ve 6'lı masa'dan ayrılması beklenen Akşener kurultayda katılımcılara seslendi.Akşener'in açıklamaları şu şekilde:'İyi Parti iki yumruk arasında sıkıştırılan milletimiz için bir çıkış kapısıdırÖnce biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır.Savaşmalıydık, bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık ve 15 milletvekili istedik o gün bugündür o 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in Diyet'ine döndü bu iş.'Bana kala kala kura kaldı. Ne istiyorsunuz saygısızlar. Hesabımızı bugün ortaya koyduk yarın göreceğiz. Partimize zarar vermeye kalkışanlar hakkında gereğini bizzat ben yapacağım.