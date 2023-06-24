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EYT’liler belediye binasını bastı

CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, EYT’den emekli olan işçilerin kıdem tazminatlarını bir türlü ödemedi. Emekli işçiler çareyi belediye binasını basmakta buldu

EYT’liler belediye binasını bastı
Ekleme: 24.06.2023 - 13:08 Güncelleme: 24.06.2023 - 13:18 / Editör: Ozge Selin
EYT’liler belediye binasını bastı
İzmit Belediyesine çalışırken, EYT ile emekliye ayrılan işçilerin tazminatlatı hala ödenmedi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, EYT tazminatlarında tıkandı. İşçilerin tazminatlarını ödeyemeyen Hürriyet, arasa satışı yapmak için yetki istedi fakat söz konusu satış meclisten red oyu aldı. 40 milyonun üzerinde bir tazminat ile burun buruna olan İzmit Belediyesi, ödemelerin 4 taksit halinde yapılacağını söyledi.

EYT’liler belediye binasını bastı

Ancak, ilk taksit hariç aradan iki ay geçmesine rağmen işçilere herhangi bir ödeme yapılmadı. Mağdur olan işçiler de dün sabah saatlerinde İzmit Belediyesi önünde haklarını aramak için eylem yapmak üzere belediyede bir araya geldi. Daha sonra ise Belediye binasında İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Çetin Sarıca'ya dertlerini anlatmaya çalıştı. Sarıca'nın konuya çözüm bulamaması üzerine bazı işçiler 'Size güvenerek borçlandım' diyerek tepki gösterdi. Odada yaşanan gerginliğin ardından Sarıca basın mensuplarına görüntü vermeyerek işçiler ile birebir görüşme yaptı.


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EYT’liler belediye binasını bastı
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