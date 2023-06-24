Devrim Özkan ve Lucas Torreria Miami'de

Son olarak 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinde Songül karakteriyle beğeni toplayan Devrim Özkan, magazin gündemine aşk iddiasıyla düştü.Instagram'ı oldukça aktif kullanan Devrim Özkan, setlerin ardından soluğu tatilde aldı.Miami'ye giden Özkan'ın yanındaki isim ise şoke etti.Galatarasaray taraftarı Devrim Özkan, geçen aylarda takımın yıldız ismi Lucas Torreria ile anılmıştı.Birlikte eğlendikleri pozları basına yansıyan ikili, aşk iddialarına sessiz kalmıştı.Lucas Torreira ve Devrim Özkan, Miami'de beraber tatile çıktı. İkilinin samimi görüntüleri objektiflere yansıdı.