Bayram tatili için yollara akın ettiler: Ankara istikameti durma noktasına geldi

9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu ve D-100’ün Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu. Trafiğin durma noktasına geldiği bölgelerde sürücüler zaman zaman dur kalk şeklinde ilerliyor.Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.Akıcı trafik yoğunluğunun bayramın 1’nci gününe kadar sürmesi bekleniyor.Polis, yoğunluk durumuna göre araçları, Anadolu Otoyolu'ndan D-100 kara yoluna yönlendirdi. Ancak D-100 kara yolunda da ulaşım yavaşladı. Ayrıca Karadeniz illerine geçişlerin sağlandığı Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda da trafik yoğunluğu oluştu.