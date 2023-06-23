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Beyaz Gazete
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Kemal Kılıçdaroğlu seçim dönemindeki sloganını devam ettirdi

TDP'nin CHP'ye katılması sonrası açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, seçim döneminde sıkça tekrar ettiği 'Birleşe birleşe kazanacağız' sloganını bir kez daha tekrarladı.

Kemal Kılıçdaroğlu seçim dönemindeki sloganını devam ettirdi
Ekleme: 23.06.2023 - 17:35 Güncelleme: 23.06.2023 - 17:41 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu seçim dönemindeki sloganını devam ettirdi
Seçimlerden bir kez daha hüsranla ayrılan CHP'de bir yandan iç hesaplaşma sürerken diğer yandan yeni gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak Türkiye Değişim Partisi, CHP ile birleşme kararı aldı.

Alınan kararın ardından CHP listelerinden Erzincan Milletvekili seçilen Sarıgül, CHP Genel Merkezi'ne geldi.

TDP, CHP'ye katılma kararı aldı

Sarıgül'ü daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kabul etti.

İki isim yaklaşık 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi ve kameraların karşısına geçti.

Kılıçdaroğlu, TDP'nin CHP'ye katılmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kılıçdaroğlu daha sonra seçim döneminde sıkça kullandığı bir sloganı tekrarladı.

Yine tekrarladı: Birleşe birleşe kazanacağız

Kılıçdaroğlu, “Seçimlerde çok sık tekrar ettiğimiz güzel bir sloganımız vardı, 'Birleşe birleşe kazanacağız' diye. Gerçekten de öyle birleşe birleşe kazanacağız. Biz, ayrılıktan değil beraber olmaktan, birlikte olmaktan yanayız. Aynı hedefe yürümekten yanayız. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmaktan yanayız. Ekonomimizi güçlendirmekten yanayız. Üniversitelerimizi bilgi üreten kurumlar haline getirmekten yanayız. Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir toplumu inşa etmekten yanayız. Dolayısıyla bu birlikteliğe katkı veren Sarıgül ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim' diye konuştu.

Ayrılıktan değil beraber olmaktan, aynı hedefe yürümekten, cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmaktan, ülke ekonomisini güçlendirmekten, üniversiteleri bilgi üreten kurumlar hale getirmekten, ülkede herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir toplumu inşa etmekten yana olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, bu birlikteliğe katkı veren Sarıgül ve arkadaşlarına teşekkür etti.

'Gün birleşme günü'

Mustafa Sarıgül ise 'Türkiye Değişim Partimiz, bugün Olağanüstü Kurultayı'nı yaparak Cumhuriyet Halk Partimizde birleşme kararı almıştır. Gün, ayrışma günü değil birleşme günü' dedi.

Kılıçdaroğlu'na bütün Türkiye Değişim Partili arkadaşları adına teşekkür eden Sarıgül, bugün itibarıyla tüm TDP'lilerin kararlı, verimli ve uyumlu şekilde CHP'ye bir oy daha kazandırmak için, yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlanmak için canla başla çalışacağını söyledi.
Kemal Kılıçdaroğlu seçim dönemindeki sloganını devam ettirdi
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