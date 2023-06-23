Kemal Kılıçdaroğlu seçim dönemindeki sloganını devam ettirdi

Seçimlerden bir kez daha hüsranla ayrılan CHP'de bir yandan iç hesaplaşma sürerken diğer yandan yeni gelişmeler yaşanıyor.Son olarak Türkiye Değişim Partisi, CHP ile birleşme kararı aldı.Alınan kararın ardından CHP listelerinden Erzincan Milletvekili seçilen Sarıgül, CHP Genel Merkezi'ne geldi.Sarıgül'ü daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kabul etti.İki isim yaklaşık 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi ve kameraların karşısına geçti.Kılıçdaroğlu, TDP'nin CHP'ye katılmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.Kılıçdaroğlu daha sonra seçim döneminde sıkça kullandığı bir sloganı tekrarladı.Kılıçdaroğlu, “Seçimlerde çok sık tekrar ettiğimiz güzel bir sloganımız vardı, 'Birleşe birleşe kazanacağız' diye. Gerçekten de öyle birleşe birleşe kazanacağız. Biz, ayrılıktan değil beraber olmaktan, birlikte olmaktan yanayız. Aynı hedefe yürümekten yanayız. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmaktan yanayız. Ekonomimizi güçlendirmekten yanayız. Üniversitelerimizi bilgi üreten kurumlar haline getirmekten yanayız. Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir toplumu inşa etmekten yanayız. Dolayısıyla bu birlikteliğe katkı veren Sarıgül ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim' diye konuştu.Ayrılıktan değil beraber olmaktan, aynı hedefe yürümekten, cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmaktan, ülke ekonomisini güçlendirmekten, üniversiteleri bilgi üreten kurumlar hale getirmekten, ülkede herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir toplumu inşa etmekten yana olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, bu birlikteliğe katkı veren Sarıgül ve arkadaşlarına teşekkür etti.Mustafa Sarıgül ise 'Türkiye Değişim Partimiz, bugün Olağanüstü Kurultayı'nı yaparak Cumhuriyet Halk Partimizde birleşme kararı almıştır. Gün, ayrışma günü değil birleşme günü' dedi.Kılıçdaroğlu'na bütün Türkiye Değişim Partili arkadaşları adına teşekkür eden Sarıgül, bugün itibarıyla tüm TDP'lilerin kararlı, verimli ve uyumlu şekilde CHP'ye bir oy daha kazandırmak için, yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlanmak için canla başla çalışacağını söyledi.