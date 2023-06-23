Google Chrome, PDF dokümanları seslendirebilecek

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome tercih ediyor.Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından kullanılıyor.Google, görme yeteneği düşük olan kullanıcıların PDF belgelerini daha iyi anlaması için Chrome tarayıcısına optik karakter tanıma (OCR) teknolojisi ekleyeceğini duyurdu.Söz konusu okuma özelliği, özellikle sınıf ortamı için tasarlandı ve görme yeteneği düşük öğrencilerin taranmış ders materyallerini veya gerekli araştırma makalelerini okumalarını kolaylaştıracak.Google, bu özelliği önümüzdeki aylarda kullanıma sunmayı hedefliyor.