Pancar avans ödemesi hesaplara geçti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Türkşeker aracılığıyla 714 milyon 823 bin TL’lik pancar avans ödemesini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Türkşeker aracılığıyla 714.8 milyon lira üreticilerin hesaplarına aktarıldı.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 'Türkşeker aracılığıyla 714 milyon 823 bin TL'lik pancar avans ödemesini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun' açıklamasında bulundu.