Kayıp Titan denizaltısındaki İngiliz milyarderin eşinin Titanik’le tuhaf bağı ortaya çıktı!

BÜYÜK TORUNU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!Kayıp denizaltının da üreticisi olan OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Rush'ın eşi Wendy Rush'ın, 1912'deki Titanic kazasında ölen Isidor Straus ve eşi Ida Straus'un büyük büyük torunu olduğu ortaya çıktı.NYT, Wendy Rush ile ilgili detaylı bir araştırma gerçekleştirdi.Wendy Rush, New York Times'ın (NYT) aktardığına göre Strause'ların 1905'te Dr Richard Weil ile evlenen kızlarından Minnie'nin soyuna dayanıyor.NYT'ın yaptığı araştırma ve arşiv kayıtlarına göre; Isidor Straus ve eşi Ida, Titanik'in 1912'deki son yolculuğunda gemideki en zengin kişiler arasında yer alıyordu.Dünyaca ünlü Macy's mağazasının ortaklarından olan Ida Straus, 1845 doğumluydu.1500 kişinin yaşamını yitirdiği kazada, iddiaya göre 1845 doğumlu Ida Straus, kadınlara ve çocuklara verilen önceliğe rağmen eşi olmadan kurtarma botuna binmeyi reddetti.Isidor Straus'un cesedinin Titanik battıktan yaklaşık 2 hafta sonra denizde bulunurken, Ida Straus'un izine ise hiçbir zaman rastlanmadı.Asıl adı Wendy Hollings Weil olan Wendy Rush'ın, 1986 yılında Stockton Rush ile evlendiği biliniyor. Son 2 yıl içinde Titanik enkazına yapılan 3 OceanGate seferine katıldığı belirtilen Rush'ın, Linkedin profilinde, firmanın iletişim direktörü olarak görev yaptığı ve şirket vakfının uzun süredir yönetim kurulu üyesi olduğu yazıyor.ARAMA-KURTARMA FAALİYETİ SÜRÜYORABD, Britanya, Kanada ve Fransa'dan arama-kurtarma ekipleri kayıp denizaltıya ulaşma çabalarını sürdürüyor.NBC'ye konuşan ABD Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral John Mauger, 'Özellikle karmaşık vakalarda insanların yaşama iradesinin de gerçekten hesaba katılması gerektiği durumlarla karşılaşmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla aramaya devam ediyoruz ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyoruz' dedi.SON DAKİKA: ENKAZ BULUNDU!Gelen son dakika gelişmesine göre ise, Titanik'in Atlas Okyanusu'ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı arama alanında bir 'enkaz' bulundu.