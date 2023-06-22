İstanbul’da ‘çöp’ kâbusu

İstanbul'da ilçe belediyeleri 4 aydır çöp aktarma sorunu yaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenibosna ve Başakşehir Katı Atık Aktarma İstasyonla-rı'nda yaşanan aksaklıklar, ilçe belediye personelini canından bezdirdi. Zeytinburnu, Fatih, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar ve Bakırköy'de ilçe belediyelerinin cadde ve sokaklardan topladığı çöpler, İBB'ye ait Yenibosna'daki katı atık tesisine dökülüyor. Çöpler, buradaKİ TIR'lara boşaltılıp Silivri'deki Katı Atık Merkezi'ne götürülüp işleniyor.Daha önce ortalama 45 dakika süren boşaltma işlemi 5 saate kadar çıktı. Aktarma istasyonunda kilometrelerce çöp kamyonu kuyruğu oluştu. Sorunun, İBB tarafından işletilen aktarma merkezinden kaynaklandığı belirtiliyor. İBB yetkilileri, aktarma merkezine boşaltılan çöplerin Silivri'ye taşındığı TIR'ların sayısının azaldığı, bazı araçların arızalı olduğu ve EYT nedeniyle işten ayrılan personelin yerine kimsenin alınmadığı bilgisini verdi. İlçe belediyelerine ait çöp kamyonları aktarma istasyonunda saatlerce beklediği için, bu durumdan ilçeler de olumsuz etkileniyor.İlçelerdeki çöp konteynerleri dolup taşarken, toplanamayan çöpler sıcak havayla kokmaya başladı. Bu durum halk sağlığını da tehdit ediyor. İlçe belediyelerinden yetkililer, topladıkları çöpü boşaltmaya giden kamyonların çöpü dökemeden geri geldiği bilgisini verdi. Aktarma merkezinin kalabalık olduğu, geceleri yoğun kuyruk oluştuğu belirtiliyor. Çöpleri konteynerde bırakmamaya çalıştıklarını ifade eden ilçe belediyesi yetkilileri, böyle devam ederse sinek, böcek ve haşerat tehlikesinin başlayacağını, bunun da hastalığa neden olacağını belirttiler.Aktarma tesisinde saatlerce kuyruk bekleyen çöp kamyonu şoförlerinin de canına tak etti.* Bağcılar Belediyesi'nde görevli şoför Ş.T.: İBB el değiştirdiğinden beri bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Son aylarda daha da arttı. Yaz geldi, çöpler kokup mikrop yayıyor. Vatandaşın ve biz çalışanların sağlığı tehlikede. Enfeksiyon hastalıkları ortaya çıkabilir, sağlığımızdan olacağız.* Zeytinburnu Belediyesi'nde görev yapan çöp kamyonu şoförü Y.G.: TIR olmuyor, saatlerce bekliyoruz. Çöpleri dökemeden gittiğimiz oluyor. Kendi bölgemizi toplayamıyoruz, ilçelerde çöp patlaması yaşıyoruz. Tam rezillik, buna çözüm bulunmasını istiyoruz. Uzun mesai yapıyor, evlerimize gidemiyoruz.* Güngören Belediyesi çöp arabası şoförü Ü.Ç.: Burada biz mağdur oluyoruz. İlçelerimizde çöp toplayamıyoruz. Her gün saatlerce burada kilometrelerce kuyruk bekliyoruz. Tam rezillik. Uzun mesai yapmak zorunda kalıyoruz, artık canımıza tak etti.