Alanya’ya şehit ateşi düştü

Antalya’nın Alanya İlçesi Aliefendi Mahallesi’nden olan ve Pençe-Kilit Operasyonu’nda yaralanarak Ankara’da tedavi altına alınan Uzman Çavuş Alpay Aras’tan acı haber geldi.

Antalya'nın Alanya İlçesi Aliefendi Mahallesi'nden Uzman Çavuş Alpay Aras Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında girdiği bir çatışma sonucu yaralanarak, Ankara'da tedavi altına alınmıştı.Bugün Hakkari'nin Dağlıca bölgesinin kuzeyindeki çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Alpay Aras'tan acı haber geldi. Aras'ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.