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Sıfırdan en tepeye çıkış hikayesi

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi Kovancık köyünde çiftçi bir ailenin 8. çocuğu olarak dünyaya gelen Ali Rıza Gök, azim ve kararlılıkla dolu yaşam hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Ekleme: 21.06.2023 - 17:26 Güncelleme: 21.06.2023 - 17:28 / Editör: Ozge Selin
Sıfırdan en tepeye çıkış hikayesi
Kendisini başarıya taşıyan engelleri aşan ve her zorluğun üstesinden gelerek sıfırdan en tepeye çıkan Gök, yaptığı işlerle adından söz ettiriyor.

Ailesinin Şanlıurfa'ya Gelişi ile Hayatı Değişti
Ali Rıza Gök, ailesiyle birlikte 1978 yılında Şanlıurfa Süleymaniye Mahallesine taşınmasının ardından farklı bir yaşama adım attı. Öğrenim hayatına Şanlıurfa Mehmet Saçlı İlköğretim Okulu'nda başlayan Gök, ortaokul döneminde Şanlıurfa İmam Hatip Lisesi'nde eğitimine devam etti. Gençlik yıllarında, aktif olarak sivil toplum kuruluşlarında görev alarak topluma hizmet etme tutkusunu keşfeden Gök, burada yaptığı çalışmalarla dikkat çekti.

Eğitim hayatını tamamladıktan sonra, babasının çiftçilik mesleği yerine kendine daha fazla imkanlar sunacak bir meslek olan su tesisatçılığına yönelen Ali Rıza Gök, kent merkezinde çırak olarak iş hayatına adım attı. 1996 yılında, Onur İnşaat tarafından yapılan Evren Sanayi Sitesi'nin su tesisat işlerini taşeron olarak üstlenerek kalfalık dönemini başarıyla tamamladı. Daha sonrasında doğalgaz ve kalorifer işleriyle ilgilenmeye başlayarak sektörde deneyim kazandı.

2007'de İşlerini Büyütmeye Başladı
Ali Rıza Gök, 2007 yılı itibarıyla işlerini büyütme kararı aldı ve PPRC malzemelerinin fason üretimine odaklandı. Azimli çalışmaları sayesinde 2013 yılında bu malzemeleri kendi üretimiyle piyasaya sunmaya başladı. Başarısını sürdürerek 2017 yılında deterjan plastik kapaklarının üretimine de adım attı, ürünlerini müşterileriyle buluşturdu.

Sadece bir sektörde değil, farklı alanlarda da kendini geliştirmeye ve başarıya taşımaya kararlı olan Ali Rıza Gök, 2019 yılında alabalık sektörüne de giriş yaptı. Şanlıurfa Birecik ve Kahramanmaraş Elbistan'da bulunan balık sektöründe yer alarak alabalık üretimi konusunda önemli adımlar attı. 2022 yılında ise Gaziantep'te faaliyet gösteren bir plastik fabrikasını satın alarak zücaciye sektöründe üretim yapmaya başladı. Aynı yıl içinde İstanbul'daki plastik firmasına elektrik spiral boru hattı ekleyerek işlerini genişletti ve büyüttü.

Ali Rıza Gök, 2019 yılından bu yana yaptığı işleri ve paylaştığı fikirleri Şanlıurfa yerel televizyonlarında ve ulusal basında aktararak insanları bilgilendirmeye ve yol göstermeye çabalıyor. Tecrübeleriyle genç girişimcilere ilham veren Gök, kendi başarısını örnek göstererek hayallerini gerçekleştirmek isteyenlere cesaret aşılıyor. Gök, başarılarıyla hem memleketinde hem de ülke genelinde saygınlık kazanmaya devam ediyor.

Sıfırdan en tepeye çıkış hikayesi
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