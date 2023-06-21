Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Tekirdağ, Edirne'nin güneyi, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzeyi, Doğu Akdeniz (Hatay dışında), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Malatya ve Van çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz (Trabzon dışında), Aksaray, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Bolu, Düzce, Ordu, Tokat, Ankara'nın güney ve Konya'nın kuzey çevreleri ile bu akşam saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakası, Tekirdağ'ın kıyı ilçeleri, Bursa'nın doğusu, Bilecik, Karabük, Çankırı, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneyi ile Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz (Trabzon dışında), Aksaray, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Bolu, Düzce, Ordu, Tokat, Ankara'nın güney ve Konya'nın kuzey çevreleri ile bu akşam saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakası, Tekirdağ'ın kıyı ilçeleri, Bursa'nın doğusu, Bilecik, Karabük, Çankırı, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneyi ile Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Edirne'nin güneyi ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir'in kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların bu akşam saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakası, Tekirdağ'ın kıyı ilçeleri, Bursa'nın doğusu ve Bilecik çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BURSA 17°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE 16°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 20°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Avrupa yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ 18°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 12°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 17°C, 30°CParçalı bulutluİZMİR 20°C, 31°CParçalı ve az bulutluMANİSA 18°C, 32°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Hatay dışında) Isparta çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların bu akşam saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 21°C, 32°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 23°C, 31°CDoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 20°C, 31°CParçalı bulutluK.MARAŞ 19°C, 33°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde güneyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çankırı, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Ankara'nın güney ve Konya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 15°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR 14°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 15°C, 24°CYağışların kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.YOZGAT 11°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 14°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE 17°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KASTAMONU 11°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 14°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz (Trabzon dışında) bölümü ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.RİZE 19°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN 19°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 16°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON 19°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Malatya ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM 8°C, 22°CYağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.IĞDIR 18°C, 30°CYağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KARS 10°C, 20°CYağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA 14°C, 29°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 18°C, 35°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 19°C, 33°CParçalı ve az bulutluSİİRT 21°C, 32°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 22°C, 35°CParçalı ve az bulutlu