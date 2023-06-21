Marmaris'te orman yangını

Yangın, Marmaris ilçesi Balan Dağı mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dağlık alanda bir anda dumanlar yükseldi. Yapılan ihbarın ardından karadan ulaşımın zor olduğu bir noktada çıkan yangına müdahale için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü emrinde görevli tüm hava araçları bölgeye sevk edildi.Ayrıca karadan müdahale için de iş makineleri ve arazöz ekiplerinin bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan yangın söndürme uçakları tarafından söndürme çalışmaları devam ediyor.