Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. 45 dakika süren görüşmede siyaset gündemine dair konuların ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.Bahçeli'nin konutundaki görüşme 45 dakika sürdü. Görüşmede Cumhur İttifakı'nın yeni dönemde atacağı adımların ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı grup toplantısında yeni anayasa çağrısı yapmıştı.Bugünkü görüşmede bu konuda atılacak adımların da gündeme geldiği ifade edildi. Erdoğan ve Bahçeli en son 31 Mayıs'ta Beştepe'de görüşmüştü.