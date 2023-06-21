Dev gemi Bodrum'a 2 bin 539 yolcu ile geldi

Muğla, denizi, eğlencesi, doğal güzellikleri ve antik kentleriyle Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden.350 bin yatak kapasiteli Muğla, bu yıl da yerli ve yabancı çok sayıda misafiri ağırlıyor.Malta bayraklı 295 metre boyundaki 36 metre genişliğindeki 'Mein Schiff 5' isimli dev kruvaziyer, sabah saatlerinde Yunanistan'ın Girit Adası limanından Bodrum'a geldi.Gemide ağırlıklı olarak Alman olmak üzere toplam 2 bin 539 yolcu ve 907 personel bulunuyor.Bu sezon Bodrum'a ilk kez gelen gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Adası'na hareket edecek.2016 yılında denize indirilen 2 bin 700 kapasiteli dev kruvaziyerde bin 267 kabin bulunuyor. 99 bin 800 grostonluk geminin güncel değerinin ise 620 milyon dolar olduğu öğrenildi.