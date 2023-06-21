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Bakan Uraloğlu: Ercan Havaalanı dünyada örnek proje olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Özellikle Ercan Havalimanı teknik ve altyapısıyla belki de alanında dünyada örnek gösterilecek bir proje. Kıbrıs’ın ulaşımına konfor ve katkı sağladığımız için çok muyluyuz” dedi.

Ekleme: 21.06.2023 - 11:19 Güncelleme: 21.06.2023 - 11:21 / Editör: Ozge Selin
Bakan Uraloğlu: Ercan Havaalanı dünyada örnek proje olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte ziyaret ettiği KKTC'de yapımı devam eden iki projenin çalışmalarını yerinde inceledi. Uraloğlu, Yeni Ercan Havalimanı ve Kuzey Çevre Yolu'nun Kıbrıs için çok büyük ve önemli olduğunu kaydederek, "Bu iki projenin Kıbrıs'a kazandırılması için büyük çabalar sarf ettik. Özellikle Ercan Havalimanı teknik ve altyapısıyla belki de alanında dünyada örnek gösterilecek bir proje. Kıbrıs'ın ulaşımına konfor ve katkı sağladığımız için çok muyluyuz. Bu yatırımlarımız tüm hızıyla devam edecektir" diye konuştu.

Temmuz ayı içinde açılması planlanan Ercan Havaalanı ve Karayolları Master Projesi çerçevesinde Kuzey Çevre Yolu projeleri dünyada örnek gösterilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, havacılık sektöründe önemli bir yatırım olan Ercan Havaalanı yeni terminali, uçuş güvenliği, altyapı ve teknik özellikleriyle alanında örnek alınacak bir proje olarak ön plana çıkıyor.

EMSALLERİNE ÖRNEK TEŞKİL EDECEK

Birçok yeniliğe ve gelişmeye sahip olan yeni Ercan Havalimanı, yeni imkan ve kabiliyetleri ile geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapacak. Ayrıca havalimanı, her tip ve büyüklükte uçağın inebileceği çift piste sahip olacak. Toplam 7 milyon 800 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen Ercan Havalimanı, 2 bin 800 metre uzunluğundaki mevcut pistin güneyine inşa edilen yeni pist 3 bin 100 metre ve her model yolcu uçağının kullanımına müsait uzunluğuna sahip olacak.

MEVCUT HAVALİMANI 6 KAT BÜYÜYECEK

Mevcut Ercan Havalimanı 20 bin metrekare iken Ercan Havalimanı yeni terminali 6 katı büyüklüğüne çıkacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, havacılık sektörüne önemli bir yatırım olan Ercan Havalimanı yeni terminali, uçuş güvenliği, altyapı ve teknik özellikleriyle havacılık alanında da dünyada örnek alınacak bir proje olacak.

BİRÇOK TEKNİK ÖZELLİĞE SAHİP

Yeni Ercan Havalimanı'nda 9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı mevcut olacak. Yeni terminal binası, 60 adet check in ve 44 adet pasaport kontrol noktası, 26 adet x-ray cihazı ve 4 kilometre uzunluğunda bagaj sistemi ile saatte 5 bin bagaj kapasitesiyle yolcularına hizmet verecek. 40 bin metrekarelik ve bin 500 araç kapasiteli otopark bulunacak olan havalimanında, otoparktan terminale asansör ve yürüyen merdiven sistemleriyle ulaşmak mümkün olacak.

KUZEY ÇEVRE YOLU TRAFİK YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK

Çalışmalarına 2013 yılında başlanılan Lefkoşe Kuzey Çevre Yolu, bölgedeki trafik yükünü önemli ölçüde hafifleterek, güvenliği ve sürüş konforunu arttıracak Kıbrıs'ın en önemli projelerinden birisi olacak.
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