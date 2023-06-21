Bakan Güler'den terörle mücadele mesajı

Terörle mücadeledeki son duruma ilişkin konuşan Bakan Güler, "Terörle mücadelemiz aynı şekilde artan bir şiddet ve kararlılıkla devam ediyor." dedi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin terörle mücadeledeki son duruma ilişkin sorusu üzerine Bakan Yaşar Güler, "Terörle mücadelemiz aynı şekilde artan bir şiddet ve kararlılıkla devam ediyor." diye konuştu.Aynı gazetecinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiğini hatırlatarak, "Bu görüşmenin terörle mücadeleye etkisi olacak mı" demesi üzerine Bakan Güler, "Mutlaka olacak. İş birliğimizi geliştireceğiz, sonunda olumlu sonuçları olacak." yanıtını verdi.