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Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele: 23 gözaltı

Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada 23 şüpheli yakalandı.

Ekleme: 21.06.2023 - 10:33 Güncelleme: 21.06.2023 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele: 23 gözaltı
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 12-18 Haziran'da kent genelinde operasyon düzenlendi.

OPERASYON KAPSAMINDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda 23 şüpheli yakalanırken, 2 milyon 320 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 11 bin 630 paket sigara, 11 bin 506 bandrol, 2 bin 66 elektronik/muhtelif eşya, 1,2 ton tütün, 202 şişe sahte içki, 19 cep telefonu, 10 litre etil alkol ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
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