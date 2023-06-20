Antalya'da orman yangını

Antalya Aksu'daki Çalkaya Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye giden orman ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.Yerleşim yerlerine ve D-400 kara yoluna yakın bölgedeki söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek veriyor.