AK Parti olağanüstü kongreye gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan MKYK toplantısının ana gündem maddesi AK Parti’nin kongre süreci oldu.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti olağanüstü kongreye gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre sürecinin Eylül ya da Ekim aylarında yapılması gerektiğini vurgulayarak, konuyu seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı ve teşkilat başkanı ile değerlendirdi. Toplantıda, il, ilçe kongrelerinin yapılmadan direkt olarak olağanüstü kongre sürecine gidilmesi kararlaştırıldı. Toplantıda, yerel seçim çalışmaları nedeniyle bu kararın alındığı belirtilirken, kongrenin ağırlıklı olarak Eylül sonu gibi yapılması gerektiği değerlendirildi. Bunların yanı sıra, il ve ilçe kongrelerinin ise yerel seçim sonrasına bırakılabileceği de ifade edildi.



EFKAN ALA BAŞKANVEKİLİ OLDU

AK Parti MKYK'da görevlendirmeler de yapıldı. Buna göre, Efkan Ala Genel Başkanvekili, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı, Mehmet Ali Zengin ise İnsan Hakları Başkanı oldu. Fatma Betül Sayan Kaya ise Genel Başkan Başdanışmanı olarak atandı.